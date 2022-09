Puglia, ciclista travolto da un’auto durante gara amatoriale: muore 58enne

TARANTO - Dramma sulla Sp74, dove un ciclista è stato travolto da un’auto nei pressi del Palazzetto dello sport di Montemesola (Ta), mentre stava partecipando a una gara amatoriale di bici. A perdere la vita il 58enne Massimo Ferilli, originario di Gagliano del Capo, nel Leccese.L’uomo è stato travolto, in un tratto in discesa, da una Fiat Cinquecento guidata da un 46enne di Montemesola che era di rientro a casa. Sembra secondo le prime ricostruzioni che la vettura sia passata da uno dei varchi che dovevano rimanere interdetti sino al termine della gara.Ora sarà compito delle indagini stabilire se ci fosse un presidio al varco e se qualcuno abbia fatto passare la vettura o se invece abbia forzato il passaggio. E' stata gia disposta dal magistrato di turno la restituzione della salma per la celebrazione dei funerali.