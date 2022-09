Politiche, Salvini: priorità quota 41 e decreti sicurezza

ROMA - "Entro i primi cento giorni bloccheremo la legge Fornero per fare quota 41, riattiveremo subito i decreti sicurezza, ci occuperemo di autonomia regionale, imposteremo i primi passi per la Flat Tax. Il tutto senza dimenticare la pace fiscale, ormai non rinviabile". Così il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, in un'intervista a Il Tempo. Salvini ribadisce la necessità di un provvedimento contro il caro energia: "Spero possa intervenire già il governo in carica perché siamo di fronte a una vera e propria emergenza e non possiamo aspettare".