Politiche, Meloni: “È il tempo della responsabilità. Governeremo per tutti gli italiani”

Le politiche '22 fanno registrare il trionfo del partito guidato da Giorgia Meloni con il Pd guidato da Enrico Letta che non riesce ad attestarsi sulla soglia psicologica dei 20 punti percentuali. Vero terzo polo delle elezioni è il M5s che si attesta sul 16,5%, risultato che premia la linea Conte soprattutto al Sud Italia. La Lega di Matteo Salvini in forte affanno nel centrodestra tallonata da Forza Italia. Non sfonda l'unione Renzi-Calenda, esce clamorosamente sconfitto il ministro degli Esteri e leader di Ic Luigi Di Maio, battuto da Costa nel collegio di Fuorigrotta."Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perchè l'Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l'abbiamo mai tradita". Meloni ha aggiunto che "se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide". "Il fatto che Fdi sia primo partito significa tante cose per tanti di noi: questa è sicuramente per tanti di noi una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, abbracci, sogni". Meloni ha ricordato "le persone che non ci sono e che meritavano di vederla". "Però - ha osservato - quando sarà passata dovremo ricordarci che non siamo a un punto di arrivo ma di partenza e da domani dobbiamo dimostrare il nostro valore"."Siamo nuovamente orgogliosi di essere italiani". Meloni ha ringraziato i suoi alleati, da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi, e tutti gli italiani che non hanno creduto alle mistificazioni. "Voglio ringraziare Fdi e tutto lo staff, non abbiamo mollato, non ci siamo abbattuti, abbiamo capito, come gli italiani, che le scorciatoie sono una illusione". Meloni ha chiuso citando San Francesco: si comincia a fare il possibile per poi scoprire di aver raggiunto l'impossibile.