Politiche: alle 12 affluenza nazionale al 19,2%

Si aprono le urne in tutta Italia per le elezioni politiche: si vota dalle 7 alle 23. Alle ore 12 è arrivato il primo dato dell’affluenza relativa al voto per il rinnovo della Camera, che dopo le prime 5 ore di votazioni si attesta al 19,21%, quando sono arrivati i dati di tutti i Comuni.Ecco le affluenze alle ore 12 in ogni capoluogo di Regione per le elezioni della Camera, secondo i dati del sito del ministero dell'Interno: Aosta 19,92% - Torino 17,53% - Milano 21,16% - Bolzano 21,42% - Trento 21,04% - Trieste 17,66% - Venezia 22,37% - Genova 21,81% - Bologna 23,82% - Firenze 25,65% - Ancona 22,00% - Perugia 21,45% - Roma 22,29% - L'Aquila 19,88% - Campobasso 13,87% - Napoli 11,45% - Bari 20,99% - Catanzaro 15,49% - Potenza 17,15% - Palermo 15,52% - Cagliari 17,79%.