Lega, Maroni: è ora di un nuovo segretario. Saprei chi eleggere

ROMA - "La vittoria netta svanisce quella che per il centrodestra era l'unica paura e per il centro sinistra l'unica speranza: non ci saranno incertezze in parlamento. Meloni potra' contare su una maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato". Lo ha detto l'ex segretario leghista Roberto Maroni nella rubrica 'Barbari foglianti' sul Foglio commentando l'esito delle politiche. "E ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi", aggiunge poi.