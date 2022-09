Four Seasons Hotel Milano presenta i nuovi "Pranzi Siciliani" vestiti Dolce&Gabbana

Per la prima volta l'iconico indirizzo milanese di Four Seasons e il suo Executive Chef Fabrizio Borraccino accolgono la grandiosa Sicilia attraverso la cucina dello Chef Massimo Mantarro, padrone di casa al Ristorante il Principe Cerami, presso il San Domenico Palace di Taormina, un Four Seasons Hotel. Per la prima volta l'iconico indirizzo milanese di Four Seasons e il suo Executive Chef Fabrizio Borraccino accolgono la grandiosa Sicilia attraverso la cucina dello Chef Massimo Mantarro, padrone di casa al Ristorante il Principe Cerami, presso il San Domenico Palace di Taormina, un Four Seasons Hotel.





Un inedito sodalizio che si veste di un esclusivo allestimento glamour creato da Dolce&Gabbana Casa, per vivere i weekend in città all'insegna dello stile, della convivialità siciliana e dell'interpretazione contemporanea delle sue tradizioni gastronomiche realizzate dallo Chef Mantarro, nei nuovi Pranzi Siciliani.

L'abbondanza della Sicilia è la chiave della creatività dello Chef Mantarro, il quale si accosta ad ogni ingrediente con grande rispetto, orchestrandone la stagionalità per portare a tavola la quintessenza della Sicilia.

I nuovi Pranzi Siciliani al Four Seasons Hotel Milano sono l'opportunità di scoprire e gustare le creazioni dello Chef Massimo Mantarro a Milano e anche l'occasione per vivere la città in autunno. I Pranzi Siciliani e il menu creato dallo Chef Massimo Mantarro ereditano così il tempo e lo spazio del classico brunch e la Sala Teatro diventa l'appuntamento più glamour in città.

I Pranzi Siciliani si svolgeranno tutti i sabati e le domeniche (dal 01 ottobre al 26 novembre) - dalle ore 12.30 alle ore 15.00.





MENU DEI PRANZI SICILIANI





Antipasti da condividere

- Tipica caponata di verdure alla Siciliana

- Involtini di melanzana viola alla catanese

- Insalata di pesce stocco all'Eoliana

- Alicette alla Beccafico con cipolla rossa caramellata

- Assortimento di salumi e formaggi dei Nebrodi (3 varietà di formaggi, 3 varietà di salumi)





Primi Piatti

- Macco di fava larga di Leonforte fritto

- Omaggio a Vincenzo Bellini “la Norma“

- Pennette di grano duro alla palermitana con finocchietto ed alici





Secondi Piatti

- Tocchetto di cernia bianca alla Ghiotta

- Palermitana di vitello

- Involtini di pesce spada alla messinese





Buffet di pasticceria

- Classica Cassata alla Palermitana

- Assortimento di Cannolicchi

- Zeppola di San Giuseppe al miele

- Delizia di mandorla D'Avola e cioccolato

- Paste di mandorla e Pistacchio di Bronte, cioccolato di Modica

- Geli di Cannella, Agrumi e mandorla D’Avola

- Pignolata al limone cacao

- Granita siciliana (caffè, pesca, mandorla, limone )





INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

www.fourseasons.com/milan

+39.0277081478

zelo.mil@fourseasons.com