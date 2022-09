Di Maio: stop a ingerenze russi in campagna elettorale italiana

ROMA - "I russi devono sospendere le ingerenze nella campagna elettorale italiana. Putin sta ricattando l'Europa con il gas, noi dobbiamo subito intervenire sull'energia abbassando il prezzo delle bollette e stabilendo un prezzo, oltre cui non andare per evitare speculazioni". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, candidato per Impegno civico, intervenendo ai microfoni di Radio 24.