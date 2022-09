Barilla: la nuova confezione dei Classici arriva sugli scaffali

Niente più finestra in plastica trasparente, confezioni 100% riciclabili e prodotte con cartone proveniente da foreste gestite responsabilmente. Senza dimenticare il caratteristico blu intenso, che ha reso il pack inimitabile attraverso le diverse epoche storiche, e che torna, protagonista, a tingere le confezioni. È questa la nuova blue box della gamma Barilla Classica che da settembre sarà presente in tutti i punti vendita: una veste rinnovata, un piccolo gesto d’amore per l’ambiente, che porta in tavola una passione lunga 145 anni. Niente più finestra in plastica trasparente, confezioni 100% riciclabili e prodotte con cartone proveniente da foreste gestite responsabilmente. Senza dimenticare il caratteristico blu intenso, che ha reso il pack inimitabile attraverso le diverse epoche storiche, e che torna, protagonista, a tingere le confezioni. È questa la nuova blue box della gamma Barilla Classica che da settembre sarà presente in tutti i punti vendita: una veste rinnovata, un piccolo gesto d’amore per l’ambiente, che porta in tavola una passione lunga 145 anni.





La nuova confezione testimonia così ancora una volta l’impegno di Barilla in tema di sostenibilità e nello sviluppo di soluzioni volte a ridurre il suo impatto sul pianeta. Non è un caso, infatti, che sia stato uno dei primi brand food a utilizzare confezioni in carta per la pasta, confermando un’attenzione costante al packaging dalle fasi di progettazione alla realizzazione e dando vita a prodotti diventati, negli anni, punti fermi sulle tavole degli italiani.

Il risultato di questo percorso è riassunto nella nuova blue box della linea Classica che, attraverso la rimozione della finestra in plastica, dimostra la fiducia consolidata degli italiani verso il marchio, legata a doppio filo alla garanzia di trovare sempre un prodotto sano, sicuro e di qualità. Oltre alla consapevolezza di contribuire a un notevole risparmio di plastica che, si stima, sarà di 126.000 Kg totali all’anno.

Il nuovo packaging, che comincia ad affacciarsi sugli scaffali e che da settembre vedrà una presenza diffusa su tutti i punti vendita, rientra tra le iniziative che Barilla ha messo in campo per celebrare i propri 145 anni, così come testimoniato dal nuovo logo lanciato a gennaio: un rosso più intenso e premium – per sottolineare l’amore e la passione di Barilla per la pasta – e l’introduzione dell’anno di fondazione, il 1877, per celebrare l’eredità del brand, simbolo da 145 anni di un Gesto d’Amore a tavola.