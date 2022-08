Politiche, Letta: serve tetto al prezzo energia in Italia

ROMA - "Dobbiamo mettere, a livello nazionale, un tetto al prezzo dell'energia elettrica per un periodo straordinario per avere un prezzo calmierato e non soffrire più dei tremendi aumenti che abbiamo oggi". E' una delle 5 proposte lanciate dal segretario del Pd, Enrico Letta per contrastatare l'emergenza energetica, intervistato da Radio24. "Credo che questo debba essere il tema principale della campagna elettorale, altrimenti alla fine della campagna elettorale ci troveremo con aziende chiuse", ha continuato Letta.