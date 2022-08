Paura in Calabria, spari contro vetrata della segreteria Fi: nessun ferito

Tre colpi di pistola sono stati esplosi contro l’edificio in cui si trovava in riunione Francesco Cannizzaro, deputato azzurro e candidato nel collegio uninominale Reggio Calabria 5. Nessuno è rimasto ferito. Si indaga per ricostruire l’accaduto.La mia solidarietà a Francesco Cannizzaro, ai militanti e ai cittadini reggini, con la certezza che nessuno si farà spaventare da violenti e delinquenti". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo i colpi di pistola sparati contro la vetrata della segreteria di Forza Italia a Reggio Calabria.