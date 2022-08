New York, due italiani trovati morti in un hotel

NEW YORK - E' mistero sulla morte di due italiani di 39 e 48 anni, originari di Rovigo, trovati senza vita in un albergo a New York. La notizia è stata comunicata dal Consolato italiano al comando dei carabinieri di Rovigo. I due, Luca Nogaris e Alessio Picelli, erano soci in affari nel settore dell'arredamento e si trovavano negli Stati Uniti per motivi di lavoro.