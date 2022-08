Droga: padre e figlio arrestati per spaccio

ROSOLINI (SR) - I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno interrotto l’attività di spaccio di due rosolinesi, padre e figlio, che vendevano hashish nella zona delle case popolari di Rosolini. I militari operanti hanno fermato i due nel corso di un controllo alla circolazione stradale, rinvenendo all’interno del veicolo a bordo del quale viaggiavano 70 grammi di hashish circa. Una successiva perquisizione presso l’abitazione ha permesso di sequestrare anche 120 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.