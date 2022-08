Dramma nel Trevigiano: auto si schianta contro un albero, muoiono 4 giovani

TREVISO - Dramma a Godega Sant'Urbano, nel Trevigiano, dove quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni sono morti la scorsa notte in seguito alla fuoriuscita di strada dell'auto sulla quale viaggiavano. La vettura, dopo essere sbandata, ha terminato la sua corse rovesciandosi contro un grosso albero, dentro un piccolo canale di scolo.I quattro ragazzi, che abitavano tutti in comuni del trevigiano, sarebbero deceduti all'istante.La tragedia è avvenuta verso le 2.10 della notte scorsa. I quattro amici, a bordo di una Volkswagen 'Polo' stavano probabilmente rientrando a casa, dopo una serata in compagnia. La vettura è sbandata all'altezza di una curva a sinistra, è finita contro un platano e si è capovolta in un fossato. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal forte botto. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco, la polstrada, e i medici del Suem, che hanno potuto solo constatare il decesso dei quattro giovani. Il più grande di loro aveva 19 anni.