Zullo a CON: “Il tema non è chi vince o perde, ma la questione morale”

BARI - Il presidente del Gruppo consiliare di FdI Ignazio Zullo replica al Gruppo CON Emiliano.“Non capisco la reazione dei colleghi di Con, avrebbero dovuto ringraziarmi per averli messi in guardia sul tema della questione morale e sulla necessità di occuparsi di raddrizzare la rotta nella gestione politica e amministrativa della Puglia ed invece continuano a sviare il dibattito e l'attenzione dal tema vero del momento con tentativi di riformare vocabolari, agende politiche e perfino i loro antagonisti pur di far quadrato intorno al loro presidente. Qui non è più in gioco il centrosinistra, il centrodestra, chi vince e chi perde le elezioni. Qui sono in gioco la credibilità della politica tutta, la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni e peccato che i colleghi di CON non si ne rendano conto”.