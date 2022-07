Savona: 64enne uccide la moglie e si getta dalla finestra

SAVONA - Dramma in Liguria, dove una 58enne dipendente del Comune di Savona è stata trovata senza vita in un appartamento in via Niella, nel centro storico della città. La polizia ne ha rinvenuto il cadavere dopo aver trovato quello del marito riverso in strada a pochi metri dall'abitazione. L'uomo si è lanciato dalla finestra della loro abitazione.Dopo aver fatto irruzione in casa, i poliziotti hanno trovato la donna senza vita sul letto, avvolta in un tessuto intriso di sangue.L'uomo avrebbe ucciso la moglie con due coltellate, una alla schiena e una dietro il lobo dell'orecchio. Sull'accaduto indaga la squadra mobile di Savona.