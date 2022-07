ROMA — “Non si può morire così. Una preghiera per Alika e un abbraccio alla sua famiglia, per l’assassino pena certa fino in fondo. Città allo sbando, violenze di giorno e di notte, non se ne può più: la sicurezza non ha colore, la sicurezza deve tornare ad essere un Diritto”. A scriverlo in un post su facebook il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a proposito del brutale omicidio avvenuto a Civitanova Marche.