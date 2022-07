Radio Sabir, online il video del brano 'A Rivoluzioni un si fa chi social”

MILANO - La band siciliana dei Radio Sabir torna con il nuovo singolo 'A Rivoluzioni un si fa chi social', che racconta della difficoltà del vivere in certi luoghi, del desiderio di abbandonarli, lasciandoli in mano a chi li peggiorerà, dell’invito a reagire con una rivoluzione morale collettiva e personale che va fatta con azioni e comportamenti concreti e che non si può fare solo con i social.

RadioSabir ha radici in NiggaRadio, che dal 2014 ad oggi ha parlato alla gente di vite, persone, di speranza e di amore e degli avvenimenti che accadono nei sud del mondo. Il loro è un melting pot che mette insieme Root Blues, musiche mediterranee, elettronica di base cantando in un siciliano contemporaneo proiettando tutto in un suono futuro.

Il nome NiggaRadio ha rappresentato per noi una base di partenza, la comunicazione degli ultimi, perché è proprio agli ultimi e agli emarginati che noi vogliamo dar voce. Ma sensibilità diverse e un certo politically correct odierno ci hanno portato a un cambio di rotta e così come un araba fenice che risorge dalle ceneri ecco: Radiosabir, il nuovo nome della band.