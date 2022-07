Iveco Group, utile trimestre in calo a 60 mln

TORINO - Iveco Group chiude il secondo trimestre '22 con ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro, in aumento del 2% anno su anno.L'utile netto adjusted si attesta a 60 milioni di euro a fronte dei 77 milioni del secondo trimestre 2021 ed "esclude un impatto negativo post imposte pari a 15 milioni di euro derivante dalla prima adozione della contabilità per iperinflazione in Turchia".