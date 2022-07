Crisi di Governo: Draghi in Senato. Conte ascolta l’intervento dagli uffici M5S

"Dopo la crisi di governo causata dai 5 Stelle - ha scritto Matteo Salvini sui social - dopo giorni di minacce e provocazioni, con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un Pd che insiste a parlare di ius soli, ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell'Italia".

ROMA - E' partita nell'Aula del Senato la seduta con le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi.Draghi siede tra i ministri della Difesa e degli Esteri, Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. Governo al gran completo, l'Aula è gremita.Il presidente del M5s Giuseppe Conte è in Senato, dove seguirà dagli uffici del movimento a Palazzo Madama l’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi in Aula."Mercoledì scorso ho rassegnato le dimissioni. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo dalla sua nascita. Il capo dello Stato le ha respinte e chiesto di informare il Parlamento. Decisione che ho condiviso. Oggi mi permette di spiegare a voi e agli italiani questa decisione tanto sofferta quanto dovuta", ha detto Draghi al Senato.Durante il suo discorso Draghi ha rivendicato i risultati ottenuti dal suo governo in questi 17 mesi. "Il presidente della Repubblica mi affidò l'incarico" di premier con l'obiettivo di affrontare "tre emergenze: pandemica, economica e sociale", "tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel discorso che tenni in quest'Aula feci riferimento all'unità nazionale, che in questi mesi è stata la miglior garanzia di questo esecutivo e della sua efficicaca. Ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere il consenso più ampio"."Grazie alle misure di contenimento sanitario, alla campagna di vaccinazione, ai provvedimenti di sostegno economico a famiglie e imprese, siamo riusciti a superare la fase più acuta della pandemia, a dare slancio alla ripresa economica", ha detto.Le "riforme della giustizia, della concorrenza, del fisco, degli appalti oltre alla corposa agenda delle semplificazioni sono un passo essenziale per l'Italia. Ad oggi tutti gli obiettivi del Pnrr sono stati raggiunti".