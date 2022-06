Zelensky: "Servono più armi anti-missile"

“C’è un’enorme sofferenza in prima linea, sul campo di battaglia. Gli ucraini lo sentono, ne stanno soffrendo. Siamo profondamente preoccupati per questo, ma stiamo anche lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assicurarci che ottengano ciò di cui hanno bisogno”, ha detto Blinken.



Alla domanda se l’Ucraina dovrà fare concessioni territoriali alla Russia, il capo della diplomazia ha risposto: “Il futuro dell’Ucraina dipende dagli ucraini. Dipende dal popolo ucraino e, alla fine, quelle decisioni saranno prese dal suo governo democraticamente eletto, incluso il presidente Zelensky. Dovrà determinare cosa è nel migliore interesse del suo paese, della sua gente, e noi lo sosterremo”.

KIEV - Il presidente ucrainochiede ai partner, europei e non, l'invio di armi anti-missilistiche moderne. Intanto l'ambasciatore russo Washington accusa gli Usa di volere un'ulteriore escalation del conflitto, definendo preoccupante la possibilità che gli Stati Uniti incrementino le forniture di sistemi a lungo raggio.Gli Usa sono preoccupati per la situazione in cui si trovano le truppe ucraine e lavorano costantemente per fornire loro tutto ciò di cui hanno bisogno, ha affermato il segretario di Stato americano. In un’intervista con l’emittente PBS, a Blinken è stato chiesto di commentare la posizione espressa dalle autorità di Kiev, secondo le quali il Paese non dispone di armi e munizioni sufficienti per affrontare l’offensiva della Russia.