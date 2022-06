(via Zelensky Ig)

Il Presidente Usa Joe Biden, in un incontro dei democratici a Los Angeles, ha rivelato di aver avvertito più volte Zelensky che lo scorso 24 febbraio avrebbe subito l'invasione russa senza essere stato ascoltato da suo omologo. Sulla questione Biden ha sottolineato: "Zelensky non ha voluto sentire, in molti non hanno voluto sentire”.