Sorelle aggredite con l'acido a Napoli: confessa la zia

Gli investigatori si focalizzeranno ora sulle altre persone che hanno preso parte all'agguato e che hanno aiutato la donna a metterlo in pratica. La donna è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria.

NAPOLI - Una ragazza di 22 anni ha raccontato di essere stata tra gli autori del raid contro le due giovani - 24 e 17 anni - ustionate con l'acido due giorni fa. Le indagini si erano fin da subito concentrate sull'ambito famigliare, anche se il movente non è ancora chiaro.Gli investigatori hanno interrogata la giovane a lungo, in presenza del legale; la 22enne ha risposto e non ha potuto negare dinanzi alle prove evidenti che le sono state fornite. Il reato di “deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso” le viene contesto in concorso.