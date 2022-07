Siba, in radio il nuovo singolo ''Sissignora''

E' in rotazione radiofonica Sissignora”, il nuovo e travolgente singolo di Siba. E' un brano intimo e personale; l’artista si è messo a nudo ricordando momenti non facili del suo passato. Il video rappresenta l’uomo di oggi che narra del suo “io” giovane intrappolato in una realtà sbagliata da cui cerca in tutti i modi di fuggire per trovare la via giusta per la rinascita. L’artista del brano dice: “ Decido di parlare di un argomento delicato per cui ho dovuto trovare coraggio, che è fondamentale se si vuole esprimere al massimo cosa si è da dove si viene. Un periodo difficile in cui ho scelto delle strade sbagliate che mi allontanavano da tutto e tutti, che allo stesso tempo mi ha fatto capire cosa sono davvero le cose importanti nella vita. Avrei potuto parlarne solo attraverso la musica che rende possibili cose che mai avrei creduto possibili. Senza un microfono non avrei mai trovato il coraggio di trattare il mio passato”.

Cresciuto nel sud-est di Milano nelle zone di via Padova e viale Monza, Siba, fan del rap underground, partecipa a diversi eventi di freestyle a Milano, per poi dedicarsi molto tempo dopo a ricercare un'espressione musicale a lui appropriata, sperimentando la sua voce e ricercando la sua vera esigenza. Crescendo in una situazione finanziaria non agevole, decide di partecipare a diversi talent per fare conoscere la sua musica, ottenendo degli ottimi risultati. Ha vinto il talent The Coach 2021. Oggi ha piena consapevolezza e visione del suo Panorama personale, dopo diversi periodi di depressione che però lo hanno aiutato a ritrovare se stesso in tutto e per tutto. Con l'etichetta discografica Digital Noises di Giuseppe Fisicaro ha pubblicato il suo singolo Medellin e sta già preparando il nuovo brano.