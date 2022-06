Mondiali di nuoto: Italia di bronzo nella staffetta 4x100 stile libero

BUDAPEST - Dopo l'argento conquistato alle Olimpiadi di Tokyo, il quartetto composto da Frigo, Miressi, Zazzeri e Ceccon finisce alle spalle di Stati Uniti e Australia.Si tratta della prima medaglia della spedizione azzurra a Budapest, in Ungheria.Frigo ha commentato il risultato: «Sono abbastanza contento, dispiace per l’argento perso per così poco. Ma siamo stati tutti bravi. Siamo un bel gruppo, speriamo di continuare così». Durante la prima giornata di gare è arrivato anche un altro risultato positivo per l’Italia: Nicolò Martinenghi si è qualificato ai 100 rana con il tempo di 58″ 46.