Meloni: "Viva l'Europa dei patrioti" e gli spagnoli si alzano tutti in piedi ad applaudirla

(Agenzia Vista) - Madrid, 12 Giugno 2022 - "Viva l'Europa dei patrioti", standing ovation per Giorgia Meloni al suo comizio in Andalusia. Standing ovation per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni durante un comizio a Marbella, in Spagna, a sostegno di Macarena Olona, candidata di Vox alla Presidenza dell’Andalusia. "No alla lobby Lgbt, no all'ideologia di genere, no alla violenza islamista, no alla immigrazione, no alla finanza internazionale. Viva l'Europa dei patrioti", dice Giorgia Meloni. Le immagini. / YouTube Vox Espana