Max Fogli, un inno all'estate nel nuovo singolo 'Notte Rosa'

E' in radio 'Notte Rosa' il nuovo singolo di Max Fogli per l’estate 2022. Il brano è arricchito dal featuring del sassofonista Andrea Poltronieri “Poltrosax”. il brano racconta una visione spensierata della vita che si allontana dalla frenesia della quotidianità urbana, in chiave reggae pop.

L’artista è accompagnato dalla band diretta dal maestro Alex Mari e Gianluca Pisana, dal basso di Enrico Mangherini, e dalla voce della corista Carlotta Sgroi.

Max Fogli, all'anagrafe Massimo Fogli, nasce artisticamente a Comacchio (FE) nei primi anni 2000. Artista poliedrico, attivo come rapper, presentatore di eventi e come opinionista sportivo nelle tramissioni di Telestense.