Election day: i dati sull'affluenza alle 12

ROMA - Il ministero dell'Interno comunica che la partecipazione elettorale per i cinque quesiti sulla giustizia al momento è intorno al 6%. In 978 Comuni si vota anche per il rinnovo delle amministrazioni locali: qui i dati del Viminale parlano di un affluenza del 17,43%.Alle ore 12 l'affluenza per i referendum è poco sopra il'5%, quando sono arrivati i dati di oltre 2.200 mila comuni su 7.903 per i quesiti 3 e 5. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Si vota soltanto oggi fino alle 23. In particolare, per il referendum 1 (Incandidabilità dopo condanna) l'affluenza è del 5,35% (2.734 su 7.903 comuni). Per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) è del 5,28% (2.599 comuni su 7.903). Quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) è del 5,26% (2.598 su 7.903 comuni). Quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 5,23% (2.589 su 7.903). Quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) è del 5.27% (2.565 su 7.903).Fortunatamente il suo seggio non era tra quelli costretti a rimanere chiusi per la mancanza del presidente. Il Presidente della Repubblica,, ha votato questa mattina, alle 9.30 nel seggio 535 dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII Piazzi di Palermo, in via Rutelli, a poca distanza dalla sua abitazione di via Libertà. Il Capo dello Stato ha avuto un piccolo problema con la matita ma è stato risolto in pochi istanti, dopo averla sostituita. Ha salutato con un cenno i cittadini che erano all'esterno del seggio per salutarlo.