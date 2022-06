Caro carburanti: prorogato lo sconto di 30 centesimi al litro

ROMA - Restano operative, con la proroga dello sconto sui carburanti fino al 2 agosto, le misure in vigore per contrastare i rincari di benzina, diesel e gas.Il ministro dell’Economia Daniele Franco e quello della Transizione Ecologica Roberto Cingolani hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 2 agosto lo sconto di 30 centesimi al litro già in vigore per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.Al momento i prezzi alla pompa di benzina e diesel superano i 2 euro al litro, dato che il Governo voleva scongiurare proprio grazie a questa forma di sostegno.Le associazioni dei consumatori restano critiche, definendo l'iniziativa "insufficiente e inadeguata".