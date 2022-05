Putin parla alla nazione

(ApostolisBril/Shutterstock)





Non si è fatta attendere la risposta indiretta è arrivata da Zelensky con un video in bianco e nero: "Durante i due anni di occupazione, i nazisti vi uccisero 10.000 civili. In due mesi di occupazione, la Russia ha ucciso 20.000 persone. Ogni anno l'8 maggio, con tutto il mondo civilizzato, onoriamo ogni persona morta per difendere il pianeta dal nazismo nella Seconda guerra mondiale: diciamo 'mai più!', ma non avevamo idea che la nostra generazione sarebbe stata testimone della profanazione di quelle parole che, si è rivelato, non per tutti sono la verità. Il 24 febbraio la parola 'mai' è stata cancellata".



- Vladimir Putin, alla vigilia del 9 maggio che ricorda la vittoria dei russi contro il nazismo, ha parlato alla nazione sull'operazione militare in Ucraina: "È un dovere comune prevenire la rinascita del nazismo che ha portato tante sofferenze a persone di diversi Paesi. La vittoria sarà nostra, batteremo la feccia nazista. È necessario preservare e trasmettere ai posteri la verità sugli anni della guerra".