Morto a 25 anni Riccardo Passarotto

ROVIGO (RO) - L'ex campione del mondo di pattinaggio in linea ha perso la vita in un incidente motociclistico. Lo schianto è avvenuto questa notte nei pressi di Rovigo, dove il giovane viveva con la compagna.Dagli accertamenti della polizia stradale sembra che lo sportivo abbia perso il controllo del mezzo nella frazione di Buso, vicino a Rovigo. L'impatto è stato così forte che la centralina danneggiata ha lasciato la zona a lungo senza illuminazione. Inutile la corsa in ospedale.