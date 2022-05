Jeremy Denver in radio con il nuovo singolo 'Pezzi'

Un brano intimo e graffiante che racconta una parte della vita di Jeremy Denver, giovane artista della scena musicale italiana, che ha pubblicato il brano "Pezzi" (Level Up Recordz).

Prodotto da Hazel, il brano è preceduto dal precedente freestyle Aria ed ha un mood introspettivo, in cui si ripercorrono alcuni momenti della sua vita vissute durante l’infanzia, ma il tema principale è la solitudine, non per forza fisica ma spesso morale.

Jeremy racconta: ‘’Mi trovo spesso a combattere, raccogliendo i pezzi per poi ricominciare. Il processo creativo del brano è stato molto naturale e lineare. Il mio produttore, Hazel, propose una versione beta della strumentale e da lì nacque il tutto, senza trucco e senza inganno. In alcuni punti il brano ha sonorità più dure, come l'urlato nelle parti di "sfogo", accompagnato da testi abbastanza pungenti. Abbiamo deciso di costruire un sound che desse più spazio alla chitarra, strumento con la quale ho un certo feeling fin da ragazzino. Riesce a smuovere delle emozioni dentro di me in un modo così semplice che, a volte, bastano poche note e già sento la penna scorrere sul foglio (o meglio, il dito nelle bozze).

Questo è il pezzo più introspettivo che abbia pubblicato finora e penso il mood mi si addica molto perché tendo a scavare a fondo dentro di me, è una cosa che faccio di continuo. In Pezzi si toccano anche argomenti come il “non riuscire a farsi sentire” che affligge la maggior parte degli artisti di oggi, quella sensazione di aver qualcosa da urlare al mondo ma con un cuscino legato sulla faccia. Traspare un po’ di frustrazione, la mia peggiore ed unica nemica probabilmente, senza la quale sarebbe più facile per chiunque raggiungere i propri obiettivi.