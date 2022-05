Eskimo emoziona sulle note di HyperTango'

HyperTango è il nuovo singolo di Eskimo, un salto in avanti per questo artista emergente che ha modificato il suo genere di rap feroce con un misto di tango suadente, nel video una coppia di ballerini che richiama proprio il ritmo del tango.

Voluto il featuring con il fantastico gruppo Niggaradio (Peppe Scalia drums, Umberto Arcidiacono fisarmonica, Chiara Di Mauro voce, Daniele Grasso produzione e tutto il resto).

“HyperTango - racconta Eskimo - è un brano che invita a perseguire i propri obiettivi,a lottare e non arrendersi mai nemmeno davanti alle difficoltà e a situazioni scomode…. soprattutto in un paese che dovrebbe molto riflettere sulle situazioni di oggi e scendere in piazza per far valere i proprio diritti.”

Per quanto molto giovane è una vita avventurosa la sua. Nasce a Verbania in una famiglia circense e i primi anni li passa girando di città in città con il circo del nonno. La nonna che si esibisce anche cantando e la madre gli trasmettono la passione per la musica e il canto da lì all'incontro con la cultura hip hop il passo è breve. A 15 anni il rap rappresenta la valvola di sfogo e i primi brani raccontano del suo girare, della strada, della difficoltà ad essere accettato nelle scuole che via via era costretto a cambiare. A 19 anni si trasferisce a Malta per un periodo di "eccessi creativi e non solo". Periodo folle, fatto di jam in piazze e locali, di notti insonni. Durante quel periodo mette su una crew ma dopo due anni di ritmi vertiginosi sente che se vuole concludere qualcosa deve far da sé. Vuole parlare della strada, della parte di mondo in cui vive, del perché è così difficile vivere. Si trasferisce in Sicilia (sua terra d'adozione) e incomincia a far sentire in giro i suoi provini.

L'incontro con Dcave records lo porta ad affinare la sua produzione e lavora duro per un anno sotto le cure e con la collaborazione del musicista e produttore Daniele Grasso; ed ecco, a luglio 2021, concretizzarsi idee, parole, suoni, con il primo singolo: "Parabellum" che, come dice Eskimo,” è il coronamento di tutti i sacrifici fatti fino ad adesso, è la soddisfazione di dimostrare a chi non crede in me che sono molto più di quanto vedono”. Accolto bene da critica e pubblico, il brano rimane in rotazione su Rai Radio 2 Indie per ben due mesi e anche il video che lo accompagna viene accolto bene con oltre 20.000 visualizzazioni.

E dopo un inverno trascorso a scrivere e a lavorare in studio, è pronto per l’uscita il 30 aprile il nuovo singolo HyperTango ... già il titolo di questo suo secondo lavoro dice che il rap di Eskimo è differente. Questo brano è un bel salto in avanti dal suo pur ottimo esordio, Qui appoggia una storia stridente ma senza gli stereotipi del genere su un andamento ora suadente ora feroce. Realizzato col featuring di un vero gruppo e in questa occasione la band è Niggaradio (Peppe Scalia drums, Umberto Arcidiacono fisarmonica, Chiara Di Mauro voce, Daniele Grasso produzione e tutto il resto). Tutti in sala per una nuova piccola magia.