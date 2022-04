Ucraina, Berlusconi: "Profondamente deluso e addolorato da Putin"

ROMA - Il leader di Forza Italia, dopo oltre 40 giorni dall'inizio dell'invasione da parte delle truppe di Mosca, per la prima volta ha nominato direttamente il presidente russo."Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso ed addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero", ha dichiarato Silvio Berlusconi, intervenendo alla convention di FI. "Io l'avevo conosciuto vent'anni fa e mi era sempre sembrato un uomo di democrazia e di pace", ha sottolineato."Di fronte all'orrore dei massacri di civili a Bucha e in altre località ucraine, veri e propri crimini di guerra, la Russia non può negare le sue responsabilità. Dovrebbe al contrario, nel suo stesso interesse, identificare e mettere sotto processo i responsabili di comportamenti che il diritto e la morale considerano inaccettabili anche in tempo di guerra", ha aggiunto Berlusconi.Nel mentre il premier britannico Johnson in visita a Kiev ha annunciato nuovi aiuti finanziari e militari.