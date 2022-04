- Marine Le Pen, a pochi giorni dal primo turno delle presidenziali francesi, ha dichiarato che in caso del suo insediamento all'Eliseo sarà pronta a multare coloro che porteranno il velo negli spazi pubblici: "Verrà inflitta una contravvenzione così come accade per il divieto di circolare senza la cintura di sicurezza. Mi sembra che la polizia riesca molto bene a fare applicare questa misura".