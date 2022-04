La nipotina di Paul Auster morta per overdose a 10 mesi: accusato il padre

NEW YORK - La piccola è morta lo scorso novembre a New York a causa di un mix di fentanil ed eroina. Il padre, il 44enne Daniel figlio del noto scrittore statunitense, è accusato della morte.L'autopsia ha stabilito che la causa del decesso era stata una "intossicazione acuta" da droghe.Il 44enne è stato incriminato per omicidio colposo ma la polizia non ha fornito dettagli su come la bambina sia entrata in contatto con le droghe.Negli anni 90 fu condannato alla libertà vigilata dopo un intricato caso giudiziario.