Indagato per sequestro di persona il fidanzato di Andreea Rabciuc

ANCONA - La 27enne è scomparsa dallo scorso 12 marzo: è stata vista per l'ultima volta in un casolare nell'Anconetano. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il fidanzato della ragazza: l'ipotesi di reato è quella di sequestro di persona.L'uomo è stato sentito oggi per ore dai carabinieri assieme a due ragazzi presenti alla festa del 12 marzo scorso, dopo la quale di Andreea non si hanno più avuto notizie.Inoltre, i militari erano stati nella casa del fidanzato di Andreea e qui sono stati sequetrati l'auto, il cellulare, un tablet e alcuni vestiti. Per questo, l'iscrizione è un atto dovuto a garanzia dell'indagato, che potrà partecipare agli accertamenti tecnici che la magistratura disporrà a partire dalle prossime ore, a cominciare dal tablet.