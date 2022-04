Che piani ha Musk con Twitter

Il Ceo di Tesla, considerato l'uomo più ricco del mondo, ha siglato un accordo per l'acquisto del social network per 44 miliardi di dollari. Si tratta di una bella fetta del suo patrimonio e molti analisti sono scettici rispetto alle probabilità che Musk riesca negli intenti intenti che si sarebbe prefissato.L'accordo del magnate sudafricano per l'acquisto di Twitter significa che grandi cambiamenti potrebbero essere in serbo per il sito di social media, incluso il potenziale ritorno di Donald Trump, la verifica di ogni utente umano del sito e la conversione della sede dell'azienda in un rifugio per senzatetto.Sebbene Musk non abbia promesso esplicitamente di consentire a Trump di tornare su Twitter, ha affermato che le attuali politiche di moderazione del sito sono troppo restrittive, suscitando speculazioni su un potenziale ritorno di Trump.Ma l'ex presidente, che è stato bandito l'anno scorso per il suo ruolo nelle rivolte del Campidoglio del 6 gennaio, lunedì ha affermato in un'intervista a Fox News che non vuole tornare su Twitter nonostante il suo nuovo proprietario – e invece prevede di utilizzare come alternativa a Twitter il suo TRUTH Social, anche se non pubblica più messaggi sul sito da febbraio.In un'altra indicazione di come Musk potrebbe gestire i problemi di moderazione dei contenuti su Twitter, la scorsa settimana ha scritto che "le politiche di una piattaforma di social media sono buone se il 10% più estremo a sinistra e a destra è ugualmente infelice"."Se la nostra offerta su Twitter va a buon fine, sconfiggeremo i bot spam o moriremo provandoci!" ha twittato all'inizio di aprile.Inoltre, Musk ha affermato che sta valutando la possibilità di controllare un "pulsante di modifica" su Twitter, aggiungendo in un'intervista la scorsa settimana che un modo per ridurre l'abuso della funzione potrebbe essere quello di "azzerare" retweet e preferiti quando un tweet viene modificato.Musk ha affermato che sta cercando di rendere l'algoritmo di Twitter disponibile pubblicamente online per rispondere alle preoccupazioni di alcuni utenti che affermano che alcuni tweet sono promossi o retrocessi ingiustamente."Voglio anche rendere Twitter migliore che mai migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo i bot spam e autenticando tutti gli esseri umani", ha affermato Musk in una dichiarazione lunedì.Musk ha anche riflettuto su cambiamenti più stravaganti, tra cui la conversione del quartier generale di San Francisco di Twitter in un rifugio per senzatetto - un'idea approvata da Jeff Bezos - e l'eliminazione della parola "w" dal nome di Twitter."Sono serio su questo", ha detto il miliardario all'inizio di aprile riguardo al cambio del nome di Twitter in un apparente riferimento al seno.