Zelensky parla alle Camere riunite a Montecitorio

(via Zelensky Instagram)





ROMA - Il presidente ucrainoparla in videoconferenza alle Camere riunite a Montecitorio. Si preannuncia un discorso che, in linea con i precedenti, sarà mirato ad un maggiore coinvolgimento, anche solo nell'invio di armi, dell'Italia nel conflitto che sta lacerando la sua terra, e appassionato, probabilmente accompagnato da un appello a fare di più per difendere l'Ucraina.Ad ascoltarlo, in tarda mattinata,, il premier, l'ambasciatore ucraino,, e i parlamentari.