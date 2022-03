- E' Kherson la prima grande città ucraina caduta nelle scorse ore in mano russa. Secondo quanto riferito da un residente ucraino della cittadina alla Bbc, le nuove regole in vigore sono state stabilite in accordo tra i soldati russi occupanti e le autorità locali: «Non possiamo uscire in gruppi, non possiamo guidare ad alta velocità, dobbiamo essere pronti a fermarci e mostrare cosa abbiamo in macchina, non dobbiamo provocare i soldati russi».