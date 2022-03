Dubai '22, intervista a Monica Perna: "Il potenziale di un metaverso dell’education può produrre risultati oltre le aspettative"

– Come potremmo interagire in questo contesto meta virtuale?



La mia impresa lavora da anni alla didattica del futuro e ad una migliore esperienza dell’apprendimento. Quando poi si tratta di imparare una lingua come l’inglese, indispensabile oggi per tutti, il percorso deve essere all’altezza delle nuove esigenze e stili di vita. Soprattutto, come un mondo parallelo, deve entrare a far parte della vita di una persona in modo reale, costante, esperienziale ed immersivo. Il potenziale di un metaverso dell’education può produrre risultati oltre le aspettative ed è per questo che auspico che imprese, istituzioni ma anche scuole e famiglie siano presto pronte ad accogliere un cambiamento in atto che nei prossimi anni diventerà realtà”.





- Direttamente dal Expo 2020 (2022) abbiamo realizzato con molto piacere l'intervista con la Dott.ssa Monica, uno dei volti più autorevoli e riconosciuti nel mondo della formazione linguistica mondiale.La dott.ssa Perna è una top player italiana che ha realizzato tanti progetti nel suo ambito sia nazionale che internazionale.Il suo curriculum mostra una grande passione per il suo lavoro e dedizione, infatti è direttrice della "The English Academy", creatrice della Masterclass online "Impara l’Inglese con Monica", un grande successo in Italia, e fondatrice e CEO della "AUGE International Consulting", l'impresa che dagli Emirati Arabi sviluppa la cultura dell'alta formazione 'Made in Italy'.Secondo la dott.ssa Perna infatti: "Nell’ambiente futuristico ed innovativo di Dubai ho avuto modo di perfezionare quanto già avevo avviato in Italia ossia un nuovo metodo didattico capace di massimizzare memoria e risultati per permettere a tutti di accedere allo studio senza limiti di spazio e di tempo e con un vantaggio anche sul piano dei costi. Il contributo delle tecnologie tipiche del Metaverso può fare la differenza nel modo in cui l’apprendimento avviene e nella qualità dei risultati che esso può produrre. Esperienze immersive, interattive, dinamiche e coinvolgenti sono nel mio programma al centro di un metodo che punta, grazie ad un mix di tecnologia e realtà virtuale, a cambiare il modo di studiare trasformandolo in un’esperienza potenziata ed emozionale. L’accesso all’educazione attraverso l’e-learning, che fino a poco tempo fa era visto con diffidenza dalla didattica tradizionale, è oggi la nuova frontiera di un sapere più accessibile, inclusivo ed in definitiva più democratico. Tutti devono poter studiare, dove e quando sia loro possibile e tutti devono essere messi in condizione di sfruttare il loro massimo potenziale”.Il metaverso è già il presente, è ormai tra le persone tra Avatar, store virtuali online e virtualità sociale.