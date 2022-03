Bruce Willis dice addio alle scene: "Ha l'afasia"

L'attore statunitense è costretto a dire addio al cinema per il suo problema di afasia: la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio. La notizia è arrivata tramite social, con un comunicato: "Agli straordinari sostenitori di Bruce, come famiglia, volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il tuo continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questo come una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per te, così come lo fai per lui".