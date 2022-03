Benzina e gasolio toccano la media di 2,3 euro al litro: a Ischia arriva a 2,69. Per il ministro della Transizione ecologica è una truffa ai danni di cittadini, ed è necessario un tetto ai prezzi."La crescita - ha aggiunto il ministro - non è collegata alla realtà dei fatti, è una spirale speculativa su cui guadagnano in pochi. Noi faremo la nostra parte, cercheremo di fare del nostro meglio però qui siamo in presenza di una colossale truffa che viene dal nervosismo del mercato e che è fatta a spese delle imprese e dei cittadini”.Il Codacons intanto annuncia un esposto e il Garante chiede la revoca dello sciopero dei tir.