- Il cancelliere tedesco Scholz, a colloquio con Putin, come Macron è stato accolto da un tavolo di 4 metri in quanto non si è sottoposto al tampone russo, preferendo effettuarlo presso la propria ambasciata. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha assicurato che la distanza "non comprometterà la natura del colloquio, il suo contenuto o la durata".