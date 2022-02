LONDRA - La regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid-19. A renderlo noto Buckingham Palace.La sovrana britannica, che ha compiuto 95 anni e che sta riscontrando "sintomi lievi simili ad un raffreddore", continuerà comunque con tutta probabilità ad adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor nella prossima settimana.La regina è risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest'ultimo risultava per la seconda volta contagiato dal virus.