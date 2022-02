Terremoto nel Reggiano, doppia scossa e gente in strada

A Modena, dove doveva esserci un concerto in ricordo di Mirella Freni, il coro appena entrato ha lasciato il palco del Comunale, le persone sono uscite dal teatro, compreso il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e lo spettacolo è stato rinviato.

REGGIO EMILIA - Le scosse sono state avvertite poco prima delle 20 e a distanza di circa un'ora. Gli epicentri dei due eventi sismici sono Bagnolo in Piano (magnitudo 4.0) e Correggio (4.3). Non si segnalano danni a persone o cose ma la paura tra la gente è stata tanta.Numerose persone sono scese in strada, tante sono state le chiamate ai numeri di soccorso anche solo per chiedere informazioni, tanto che i vigili del fuoco hanno invitato a non intasare le linee di emergenza.