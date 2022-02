Stato di emergenza ad Ottawa

I camionisti hanno trovato l'appoggio di molti repubblicani americani, con Trump che non ha perso tempo per attaccare il premier Trudeau definendolo "pazzo di estrema sinistra", reo a suo dire di aver "distrutto il Canada con folli mandati anti Covid".

La capitale del Canada, Ottawa, è stata paralizzata dalla forte protesta dei camionisti contro le restrizioni anti Covid, occupando in ogni mezzo le strade della città. Per questo motivo il sindaco, Jim Watson, ha dichiarato lo stato di calamità, in quanto il numero dei manifestanti è di gran lunga superiore rispetto a quella delle forze dell'ordine.