Open: Procura chiede processo per Renzi e altri 10 indagati

(via Matteo Renzi fb)

FIRENZE - Compare anche il nome di Matteo Renzi tra gli 11 indagati a cui la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per l'inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier.Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo ci sono anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l'ex presidente di Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai.Coinvolte nell'inchiesta anche quattro società. L'udienza preliminare si terrà il 4 aprile prossimo.