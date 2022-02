Incendio traghetto, si teme sversamento in mare. Ancora 12 dispersi



Intanto sono in corso operazioni di spegnimento delle fiamme, sforzi in atto per evitare che la nave affondi.

CORFU' - Procedono senza sosta le operazioni di spegnimento delle fiamme sul traghetto Eurofarry Olympia distruttoda un incendio mentre navigava da Igoumenitsa a Brindisi.Il capo della squadra di soccorso greca, Giorgos Glyofrydis, ha dichiarato alla tv greca Skai che ci sono state già ieri mattina ricerche in mare di eventuali naufraghi del traghetto in fiamme Euroferry Olympia, ma finora nessuno è stato trovato.Secondo l'emittente televisiva potrebbero esserci persone "intrappolate all'interno della nave".