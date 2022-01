Quirinale: Salvini incontra Draghi. Poi Letta e Conte

ROMA - Si sta per concludere con un nulla di fatto anche la sesta votazione. La trattativa si riapre per il settimo voto, domani alle 9,30.Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, si è incontrato con il presidente del Consiglio Draghi e poi ha visto il leader dem Letta e quello del M5s Conte alla Camera.Il Parlamento risulta spaccato come una mela e piovono le critiche sul centrodestra per la scelta infruttuosa della Casellati. Risalgono quindi le quotazioni di Mario Draghi, resistono quelle di Pier Ferdinando Casini e si irrobustisce molto il partito del Mattarella bis.