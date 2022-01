La Lega di Serie A: "Il campionato non si ferma"

ROMA - Pochi giorni fa è stato varato un nuovo protocollo per il prosieguo delle partite nonostante l'aumento dei contagi tra i calciatori. Ma le decisioni delle Asl, diverse da Regione a Regione per casi simili, hanno fatto saltare diversi match. Servirà una cabina di regia tra Lega Serie A e governo per fare il punto della situazione.